Новости
Редчайшее явление космоса смогут увидеть россияне
3 Ноябрь 2019, 04:30
Правительство Медведева провалило указ Путина
3 Ноябрь 2019, 03:30
Мясо и масло из сверчков ворвутся на российский рынок
3 Ноябрь 2019, 02:30
Новый развод придумали в ГИБДД для водителей с детьми
3 Ноябрь 2019, 01:30
Путину не с кем работать
3 Ноябрь 2019, 00:26
Фото: олень в салоне красоты довел женщину до истерики
2 Ноябрь 2019, 23:42
Законов нет, а штрафы есть: ГИБДД наживается на водителях
2 Ноябрь 2019, 22:30
Туристы заявили о проблемах на российской таможне
2 Ноябрь 2019, 21:35
Редчайшее явление космоса смогут увидеть россияне
Уже в ноябре россияне смогут увидеть редчайшее астрономическое явление, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.
По словам астронавтов, жители России смогут увидеть прохождение Меркурия по диску Солнца. Это явление считается одним из самых редких, его можно наблюдать всего лишь 14 раз в сто лет.
Транзит Меркурия будет проходить с 15 часов 36 минут до 21 часа четырех минут по московскому времени.
Отмечается, что увидеть явление без специального оборудования практически невозможно, а если наблюдать за ним в телескоп можно остаться без зрения. Поэтом нужно применять чистый белый лист, которые устанавливается около окуляра, и через него наблюдать за происходящим.
Екатерина Брязгунова