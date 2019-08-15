Жители и гости Владивостока могут увидеть икону «Царь царём, Бог богов» из запасников Приморской государственной картинной галереи. На иконе представлена запись, которая гласит, что святой образ написан в 7 331 год от Сотворения мира, сообщает DEITA.RU.

Икона достаточно редкая. В 1966 году икона была передана в картинную галерею из краевого музея имени Арсеньева. В музей икона поступила на рубеже 30-х годов прошлого века из села Глазковка Приморского края (Лазовский район). До этого времени икона принадлежала старообрядческому семейству Конусовых. То, что в изображение вписана дата написания, большая редкость. В запасниках картинной галереи имеются всего две датированных иконы.

«Важной деталью, указующей на старообрядческое происхождение иконы является датирующая надпись по летоисчислению от Сотворения мира буквенными обозначениями цифр», - сообщили в картинной галерее. В переводе на современный русский язык надпись гласит: «Написан этот святой образ в год от создания мира 7 331, сделан в 10-й день декабря месяца». Надпись обрамлена пышным золотым картушем. По современному летоисчислению икона написана в 1823 году.

Икона представлена зрителям в рамках цикла временных выставок «Праздники». На иконе воспроизведён устойчивый и наиболее древний вариант изображения Христа Вседержителя — «Спас на престоле». Спас Вседержитель, - центральный образ в иконографии Христа, представляющий его как Небесного Царя и Судию.

Иконы из запасников картинная галерея открывает для общего просмотра ежемесячно. Выбирая икону, организаторы стараются следовать церковному календарю.

Икона «Царь царём, Бог богов» представлена в честь праздника Преображения Господне или Яблочный Спас, который празднуется православными христианами 19 августа. Как рассказала научный сотрудник отдела хранения картинной галереи Евгения Орлова, так как Икона «Преображение Господне» находится в постоянной экспозиции музея и постоянно доступна для просмотра зрителей, было принято решение показать икону, на которой Иисус Христос представлен как Небесный царь и Судия.

Икона выставлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад в рамках постоянной экспозиции «Русское искусство XVI – начала XX веков».

Выставка продлится до 25 августа. Адрес Приморской государственной картинной галереи: Владивосток, ул. Алеутская, 12.

Ирина Павленко