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Реестр кибербуллинга, чтобы подвергнуть кибербуллеров кибербуллингу предложили в Госдуме

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Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать специальную базу данных со сведениями об участниках интернет-травли, сообщает DEITA.RU.

Борис Чернышов предложил создать базу данных кибербуллеров, чтобы заносить туда людей, которые этим занимаются. «И чтобы это было вседоступно, чтобы люди могли отразить свое мнение, написать им посты о том, что они думают об этих людях. Мне кажется, такое моральное давление будет для них хуже, чем штраф или другое наказание», - заявил Борис Чернышов.

«Создадим реестр кибербуллинга, чтобы подвергнуть кибербуллеров кибербуллингу», - прокомментировала в социальных сетях заявление коллеги депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, сопроводив сообщение задумчивым смайликом.

Дмитрий Санников

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