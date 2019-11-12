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Реестр кибербуллинга, чтобы подвергнуть кибербуллеров кибербуллингу предложили в Госдуме
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать специальную базу данных со сведениями об участниках интернет-травли, сообщает DEITA.RU.
Борис Чернышов предложил создать базу данных кибербуллеров, чтобы заносить туда людей, которые этим занимаются. «И чтобы это было вседоступно, чтобы люди могли отразить свое мнение, написать им посты о том, что они думают об этих людях. Мне кажется, такое моральное давление будет для них хуже, чем штраф или другое наказание», - заявил Борис Чернышов.
«Создадим реестр кибербуллинга, чтобы подвергнуть кибербуллеров кибербуллингу», - прокомментировала в социальных сетях заявление коллеги депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, сопроводив сообщение задумчивым смайликом.
Дмитрий Санников