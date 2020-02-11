Новости
Дальневосточный леопард отправится на операцию в Москву
11 Февраль 2020, 17:30
Рефинансирование ипотеки для семей с детьми могут упростить
11 Февраль 2020, 17:15
Эксперты объяснили, почему жители крупных городов живут меньше
11 Февраль 2020, 17:00
Фармацевты рассказали о рисках продажи лекарств через интернет
11 Февраль 2020, 16:45
Осквернившие военный мемориал приморские вандалы получили срок
11 Февраль 2020, 16:30
Генпрокуратура недовольна ситуацией с коллекторами в Приморье
11 Февраль 2020, 16:15
Ждет ли Мишустина саботаж региональных элит
11 Февраль 2020, 16:00
«Артек» не пустит приморских детей из-за коронавируса
11 Февраль 2020, 15:40
Рефинансирование ипотеки для семей с детьми могут упростить
Законопроект будет обсужден уже сегодня
Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который может серьезно уменьшить траты семей с детьми, сообщает ИА DEITA.RU.
В связи с изменением кредитных ставок многие заемщики через какое-то время после оформления займа, в том числе ипотечного, пишут заявление на понижение ставки. Это касается и семей с детьми, напоминает «Парламентская газета».
«Многие семьи обращаются в банки за получением новых кредитов по более низкой процентной ставке для погашения первоначальных кредитов, так называемым рефинансированием», – отметила Яровая.
На текущий момент у обеих сторон, то есть у заемщиков с детьми и у банков, есть серьезные проблемы с оформлением рефинансирования. Дело в переоформлении залога. В обязательном порядке нужно заручиться согласием органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, которое было приобретено за счёт средств материнского капитала. К сожалению, как отмечает депутат, «на практике это сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований».
Рассмотрение законопроекта запланировано на 11 февраля.