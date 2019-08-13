С начала года в Сахалинской области по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко запущены масштабные изменения в региональном здравоохранении. С тех пор областное правительство приняло ряд мер, благодаря которым островная медицина постепенно становится примером для других регионов России.

Высокую оценку позитивным изменениям в сфере здравоохранения недавно дали участники выездного совещания комитета по социальной политике Совета Федерации, которое состоялось в Южно-Сахалинске. Темой совещания стали цифровые технологии.

«Независимо от того, в каком населенном пункте проживает человек, он должен получать быструю и качественную медицинскую помощь. Телемедицинские конференции дают возможность воспользоваться консультацией специалистов с другого конца страны или мира. Электронные медицинские карты облегчают жизнь пациентов и врачей, – прокомментировал Валерий Лимаренко. – Для нас важно, что выездное совещание по вопросам развития медицины проходит именно в Сахалинской области. Как показывают рабочие поездки по районам, это одна из самых волнующих людей сфер».

Участники комитета высоко оценили горячую линию «1-300». За четыре месяца ее работы операторы приняли свыше 80 тысяч звонков, это почти по 2 тысячи в день. Сахалинцы таким образом получают возможность записаться к врачу, решить медицинский вопрос и обратить внимание на существующие проблемы в учреждениях здравоохранения – будь это хамство персонала или ветхое состояние кабинетов.

Кроме того, в больницы и поликлиники поступает новое медицинское оборудование (расходы на его закупку выросли вдвое), появилась на островах и собственная служба санавиации – пока для экстренной помощи используется один вертолет, вскоре появится дополнительный. Конечно, решается и кадровый вопрос: привлекаются специалисты – с начала год в Сахалинскую область приехало работать свыше 60 врачей. Им выдают серьезные подъемные (до 2,5 млн рублей) и помогают решить вопрос с жильем.

Большое внимание уделяется бесплатному медицинскому осмотру. Ведь, по мнению главы региона Валерия Лимаренко, одна из причин высокой смертности – недостаточное обследование. Теперь бесплатный медосмотр можно пройти прямо в своем дворе. Для этого сейчас по районам курсируют несколько высокотехнологичных машин. Всего регулярную выездную работу по области осуществляют 25 мобильных комплексов. А в поликлиниках появились «единые дни» – среда и суббота – когда обследоваться быстрее и удобнее всего.

Масштабные планы есть у областного руководство и на ближайшие годы. В течение пяти лет появится 65 новых объектов – поликлиник, больниц, ФАПов и других.

Михаил Светлов