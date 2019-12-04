Реформа медицины в Сахалинской области переживает свою кульминацию

Реформа медицины на Сахалине и Курилах находится в самом разгаре. Cвыше 200 единиц нового высококачественного и современного оборудования, более сотни привлеченных врачей и ремонту больниц с поликлиниками – в области совершен рывок вперед. Модернизировать и значительно преобразить систему здравоохранения поручил губернатор островного региона Валерий Лимаренко, сообщает DEITA.RU.

За последний год в Сахалинской области произошли колоссальные изменения в системе предоставление медицинской помощи. Так, активно работает новый сервис «Горячая телефонная линия 1-300». Его создание позволило сократить живые очереди в два раза, увеличилось количество доступных талонов в три раза. Горячей линией воспользовались уже десятки тысяч островитян, на номер 1-300 звонят по 2 тысячи человек в день.

Высокую оценку позитивным изменениям в сфере здравоохранения, в том числе Горячей телефонной линии, дали участники выездного совещания комитета по социальной политике Совета Федерации.

«Независимо от того, в каком населенном пункте проживает человек, он должен получать быструю и качественную медицинскую помощь», – прокомментировал в ходе заседания Валерий Лимаренко.

Проведена реформа сахалинской стоматологии. В медучреждениях улучшили работу регистратуры, открылись дополнительные кабинеты по оказанию неотложной скорой помощи, куда можно обратиться с острой болью без предварительной записи. Это позволило в два раза сократить время ожидания в очереди.

В этом году в больницы и поликлиники Сахалинской области поступает новое оборудование. Расходы на его закупку выросли в два раза. Появилась на островах и служба санавиации – для экстренной помощи используются вертолеты,

Что касается новых кадров – с начала года на острова приехало работать свыше 150 специалистов. Им региональное правительство выдает серьезные подъемные – до 2,5 миллионов рублей и помогает решить вопрос с жильем.

Огромное внимание уделяется и бесплатному медицинскому осмотру. По мнению главы региона, одна из причин высокой смертности – недостаточное обследование. 200 тысяч сахалинцев и курильчан в 2019 году уже прошли диспансеризацию

По результатам медицинских осмотров у жителей выявлено более 4 тысяч новых случаев заболеваний, среди которых болезни системы кровообращения, органов кровообращения и дыхания, сахарный диабет и злокачественные новообразования.

Под руководством главы региона в Сахалинской области были введены дополнительные мероприятия для увеличения охвата жителей профилактическими осмотрами.

А летом бесплатный медосмотр можно было пройти во дворе. Для этого по районам области курсировали высокотехнологичные машины. Всего регулярную выездную работу осуществляли 25 мобильных комплексов.

Масштабные планы есть у областного руководства и на ближайшие годы. В течение пяти лет появится 65 новых объектов – поликлиник, больниц, ФАПов и других. Уже сегодня в Южно-Сахалинске началась подготовка к строительству еще одного объекта в рамках медицинского кластера. Строительно-монтажные работы по возведению лечебно-диагностического корпуса ведутся на площадке, примыкающей к консультативно-диагностическому центру. Здесь начали разбирать долгострой, на его месте через два года вырастет новое семиэтажное медицинское здание.

В новый корпус переедет поликлиническое отделение КДЦ – бывшая первая поликлиника, стационары дневного пребывания – они будут обустроены по самым современным стандартам, которые применяются в амбулаторном звене. Дополнительно расширятся диагностические возможности – появится еще один КТ-аппарат, откроются несколько отделений для ультразвуковых исследований, центр амбулаторной хирургии. В КДЦ можно будет пройти такую диагностику по полису ОМС.

Продолжается ремонт уже существующих зданий и помещений медучреждений. Работа в направлении действовать на благо сахалинцев и курильчан, осуществляя позитивные изменения в сфере здравоохранения, будет продолжена и в следующем, 2020 году.