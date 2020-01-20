Реформа началась: крупный силовик сдал полномочия

Юрий Чайка оставил пост генерального прокурора России, сообщает DEITA.RU.



Сегодня, 20 января, генеральный прокурор Юрий Чайка ушел в отставку. Чиновника ждет новое назначение. Какое - на данные момент не озвучивается.

Чайка покинул пост «в связи с переходом на другую должность». Экс-генпрокурор стал первым силовиком, покинувшим свой пост в рамках широкой политической реформы в России.

Новым начальником ведомства станет замглавы СК Игорь Краснов. Его кандидатуру на рассмотрение внес лично президент Владимир Путин.

Игорь Краснов расследовал ряд громких уголовных дел: убийство Бориса Немцова, покушение на Анатолия Чубайса в 2005 года, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова

Кроме того, Краснов расследовал хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный».

Новому кандидату 43 года, по званию Краснов - генерал-лейтенант юстиции. Кандидатура будет рассмотрена светам федерации 22 января.

Василий Кучин