Реформа ОСАГО отменяется

Депутаты отказались давать разрешение на изменение тарифов страхования автогражданской ответственности, сообщает DEITA.RU.



В России откладывается на неопределенный срок долгожданная реформа ОСАГО, вернее, второй этап ее либерализации. Об этом сообщает РБК.

Изменения должны были принять депутаты Госдумы, однако рассмотрение законопроекта отложили. Напомним, второй этап должен был увеличить выплаты до 2 млн рублей, а также разрешить страховщикам самостоятельно устанавливать коэффициенты для разных водителей.

Но депутаты не рискнули давать добро этой идее: парламентарии посчитали, что такой подход сделает страховку еще дороже. При этом, только в этом году удалось немного снизить стоимость полисов за счет первого этапа либерализации.

Елена Миронова