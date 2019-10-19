Реформа ЖКХ: порядок поверки счетчиков изменят в России

В России собираются изменить правила прохождения проверки приборов учета в квартирах граждан. Об этом сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект об изменении порядка проверки квартирных счетчиков. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Итак, в случае внесения поправок в действующее законодательство, у мошенников, которые все чаще заявляются к россиянам для продажи поддельных свидетельств о проведении проверок приборов учета, не останется шансов для выуживания денег граждан. Бумажные справки заменят специальные электронные реестры, внесением данных в которые будут заниматься аккредитованные Росстандартом специалисты.

Сообщения о будущей проверке счетчика россияне будут получать в виде рассылки в личный кабинет на портале госуслуг. В назначенный день в квартиру гражданина придет специалист, чтобы внести данные прибора в интернет-реестр под наблюдением владельца жилого помещения. По желанию россиян может быть выдана справка о прохождении проверки, но ее наличие не будет обязательным.

Екатерина Цой