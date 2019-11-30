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Регион переплюнул Кремль по тратам на елку
Пользователи соцсетей не разделяют восторгов насчет елки,
сообщает DEITA.RU.
Власти города Кемерово купили новогоднюю елку для центральной площади. Судя по сайту госзакупок, новогоднее украшение обошлось бюджету в 18 млн рублей.
Как пишет ОТР, елка не очень-то похожа на дерево. Местные жители не в восторге от украшения площади – он напоминает рекламный экран конусообразной формы. Такая «красавица» стоит в три раза дороже кремлевской елки.
Мэр города сказал, что решение купить такую дорогую елку принято потому, что старая (ей уже 11 лет) совсем сломалась и морально устарела. А новой, за 18 млн, хватит на 15 лет.
Пользователи соцсетей негативно отреагировали на новость:
«Это просто геометрический конус, ёлку как то не напоминает»
«Отстаньте вы от кемеровских чиновников, ну решили люди чуть подзаработать себе на Новый год и что, все хотят на мальдивы поехать и они тоже»
«А откуда берётся такая цена? Кубометр ели стоит 3000р, или там шишки золотые?».
Елена Миронова