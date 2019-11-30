telegr wh call

Новости

Светлое будущее снова откладывается

30 Ноябрь 2019, 09:36

«У девушки в машине мозгов нет»: автоледи собрала пробку

30 Ноябрь 2019, 09:15

Столичные предприниматели прибавили цены в Черную пятницу

30 Ноябрь 2019, 08:45

Приморцам сказали готовиться к морозам и снегопадам

30 Ноябрь 2019, 08:15

Наглый инспектор ГИБДД попал на фото

30 Ноябрь 2019, 07:45

Жителей столицы предупредили о крупном отключении света

30 Ноябрь 2019, 07:15

Синоптики сказали, к чему готовиться в субботу

30 Ноябрь 2019, 06:30

Покупать алкоголь разрешат до полуночи

30 Ноябрь 2019, 05:45

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Регион переплюнул Кремль по тратам на елку

елка кемерово

Пользователи соцсетей не разделяют восторгов насчет елки, сообщает DEITA.RU.

Власти города Кемерово купили новогоднюю елку для центральной площади. Судя по сайту госзакупок, новогоднее украшение обошлось бюджету в 18 млн рублей.

Как пишет ОТР, елка не очень-то похожа на дерево. Местные жители не в восторге от украшения площади – он напоминает рекламный экран конусообразной формы. Такая «красавица» стоит в три раза дороже кремлевской елки.

Мэр города сказал, что решение купить такую дорогую елку принято потому, что старая (ей уже 11 лет) совсем сломалась и морально устарела. А новой, за 18 млн, хватит на 15 лет.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на новость:

«Это просто геометрический конус, ёлку как то не напоминает»

«Отстаньте вы от кемеровских чиновников, ну решили люди чуть подзаработать себе на Новый год и что, все хотят на мальдивы поехать и они тоже»

«А откуда берётся такая цена? Кубометр ели стоит 3000р, или там шишки золотые?».

Елена Миронова

Читайте также:

Известно, где в столице будут торговать елками

Стало известно, как украсят столицу к Новому году

Власти Владивостока раскрыли тайну новогодних торжеств

Популярное

Бывшая советская республика хочет объединиться с Россией

«Домой не добраться» — многокилометровые пробки сковали столицу

Шойгу смеется над Америкой

Мошенничество с картой: снимать деньги нужно осторожно
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...