Регион продолжает беднеть с губернатором Фургалом

Бюджет Хабаровского края на будущий год принят, но вопросов к нему, как и к губернатору, очень и очень много, сообщает DEITA.RU.



Депутаты законодательного собрания Хабаровского края приняли бюджет: казна региона остается дефицитной. Согласно итоговому документу, статья доходов составит чуть более 108 миллиардов рублей. Расходы оцениваются в 115,4 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета составит более 7 миллиардов.

Расходы на промышленность и сельское хозяйство так и не были увеличены, как того требовала часть хабаровских сенаторов. Доходная часть бюджета была занижена, а эти деньги, по мнению многих законодателей, можно было пустить на экономическое развитие.

Кроме того, в бюджете не учтены доходы налогового и неналогового формата в сумме около 6 миллиардов. Принятие финансового документа породило горячие споры, но принимать его было необходимо, так как план госзакупок на следующий год уже утвержден.

Прения вызвал сам подход: одна часть законодателей считает, что бюджет надо было детальнее проработать сейчас, чтобы в процессе не вмешиваться в утвержденную схему. Иные же, как и было сказано выше, связывают ускоренное принятие с необходимостью «уложиться» в госзакупки.

Несогласные депутаты сетуют на катастрофическое состояние энергетической сферы и сельского хозяйства Хабаровского края. Их возмущает «сокрытие» налоговых доходов, которые и могли пойти на решение этих проблем.

Коммуналка региона практически вся работает еще со времен Советского Союза и нуждается в срочной модернизации, но в следующем году этого опять не произойдет. К слову, Хабаровский край - один из серьезных «аутсайдеров» по госдолгу. На ноябрь 2019 года его сумма составляет около 52 миллиардов рублей.

Губернатор края Сергей Фургал, приходя на пост, заявлял о том, что за пять лет он сократит его сумму до 30 миллиардов. Однако пока что подвижек по этому вопросу не видно - скорее даже наоборот.

Оппозиционный губернатор хоть и набирает «висты» за счет критики Кремля, но в такой плоскости рассчитывать на поддержку крайне сложно. Губернатор раздает финансовые обещания, но откуда он будет брать эти деньги - неизвестно.

Свою порцию обещаний по осени получили, в частности, жители Советской гавани, куда глава пообещал направить десятки миллионов на социальную сферу, но до сих пор ничего не произошло. Жители раздосадованы до такой степени, что всерьез задумались затребовать возвращения города под управление Приморского края, где, по их мнению, экономическая ситуация лучше.

Не добавляет оптимизма опальному губернатору, обещавшему сократить госдолг, и косвенные намеки на его причастность к криминалитету.

Силовики в ноябре принялись «копать» под ТОРЭКС - принадлежащий родственникам Фургала металлургический холдинг. Экс-партер губернатора Мистиков был показательно арестован - и по некоторым данным подвергается давлению по показаниям против главы региона.

Так или иначе, Фургал взвалил на себя тяжелую ношу - быть опальным губернатором в не самом благополучном крае. Некоторые эксперты уверены, что со временем его может постичь судьба другого впавшего в немилость чиновника - бывшего лавы Владивостока Игоря Пушкарева.

Василий Кучин