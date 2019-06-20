Если закон примут, то с московскими номерами ездить по дорогам родного города не получится, сообщает DEITA.RU.



Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об автомобильных номерах. Сообщается, что законотворцы предлагают выдавать номерные знаки с тем регионом, в котором прописан владелец авто.

Если закон примут, то приехать в Москву за красивым номером с регионом 777 больше не получится. Номер вам дадут, но с тем регионом, в котором вы прописаны. Это, по мнению авторов инициативы, даст больший контроль за миграцией, а также защищенность от терроризма.

Такая норма действовала в России до 2013 года. Позже россиянам разрешили получать номера с тем регионом, в котором они находятся прямо сейчас.

Ранее сообщалось о том, что за отсутствие ОСАГО хотят лишать прав.

Елена Миронова