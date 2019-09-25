Региональная трасса блокирована в обе стороны

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Трасса в международный аэропорт Владивостока и в обратном направлении блокирована в результате ДТП утром в среду, 25 сентября, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, протяженность пробки, которая образовалась в районе «Доброфлота», составляет 2,5 километра. Средняя скорость движения не превышает 10 километров в час.

Стоит отметить, что автомобильный затор в обоих направлениях сформировался из-за дорожно-транспортных происшествий. «Кто-то на кого-то засмотрелся, видимо», — уверяют автомобилисты.

Информация о пострадавших не поступала.

Екатерина Брязгунова

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