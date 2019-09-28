Региональную трассу сковала серьезная пробка

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Традиционная пробка в районе приморского поселка Штыково осложняет путь автомобилистам вечером в субботу, 28 сентября, сообщает DEITA.RU.

Казалось бы, лето прошло, отпуска закончились и учебный год в самом разгаре. Несмотря на это региональная трасса в Приморье стоит в многокилометровой пробке.

Согласно данным Яндекс. Карты, пробка протяжностью 2,3 километра в сторону Владивостока и 2,1 километра в обратном направлении сковала автомобильную дорогу в районе аварийного моста через речку Артемовку.

Напомним, на данном участке пробка образуется по нескольким причинам. Главные из них — плохое асфальтное покрытие и многотонные фуры, которые вроде бы и нельзя ехать по мосту, однако их все равно регулярно видят.

Екатерина Брязгунова

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