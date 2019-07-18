В Приморский центр социальной поддержки за региональным материнским капиталом на второго ребенка уже обратилось 286 семей региона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края. Первые сертификаты отправили в муниципальные отделы соцзащиты.

«Сертификат вручается матери при условии, что она имеет гражданство Российской Федерации и постоянно проживает в регионе. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, за сертификатом может обратиться папа ребенка», – рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Это новая мера социальной поддержки была введена в этом году. Согласно условиям выплата составляет 30% от федерального материнского капитала. Средства супруги смогут направить на улучшение жилищных условий, образование для ребенка или соцадаптацию для ребенка-инвалида. Получить сертификат можно в любом отделе соцзащиты Приморья.

По еще одной мере социальной поддержке за рождение третьего ребенка с начала года обратилось более 1,8 тысяч человек.

Как отметили специалисты департамента, большая часть обратившихся тратит полученные средства на улучшение жилищных условий. Также они уточнили, что все средства выделяются в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края»

Напомним, что новые меры социальной поддержке начали работать с этого года в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» и по инициативе губернатора региона.

Иван Юрьев