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Региональные минздравы и департаменты хотят расформировать

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Предложение упразднить региональные министерства здравоохранения появилось на сайте Российской общественной инициативы, сообщает DEITA.RU.

Как считают авторы законодательной инициативы, региональные минздравы и профильные департаменты являются  совершенно ненужными структурами и стали непозволительной роскошью.

Кроме того, автор петиции предлагает установить для медицинских работников квалификационные тарифные сетки оплаты труда. Фактически, речь идет о поддержке предложения председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова, который недавно высказался за возврат к советской практике оплаты труда в соответствии с тарифными сетками: «Все было прозрачно. Были разряды, и ясно было, за что этот разряд – за стаж, за категорию, ученую степень, достижения, компетенции».

Как говорится в обращении, зарплата врачей должна быть федеральной. При этом регионам  открывается широчайшая перспектива для привлечения и удержания кадров путем введения своих коэффициентов: «северных», «таежных», «шахтерских. Для расчета коэффициентов и привлечения в субъект медицинских специалистов целого министерства не нужно, достаточно двух-четырех человек, объединенных в профильный комитет при администрации региона.

Впрочем, знали бы авторы петиции что творится с коэффициентами в Приморье. Напомним, что массовые акции протеста запланированы в городах и районных центрах Приморского края. География пикетов и митингов 7 октября обширна: города Артем, Арсеньев, Большой Камень, Дальнегорск, Находка, Уссурийск, поселки Кировский, Ольга и село Чугуевка. Во Владивостоке митинг пройдет у памятника Ленину на привокзальной площади в 17 часов.

Профсоюзы выведут людей на митинги и пикеты 7 октября в рамках Всемирного дня действия «За достойный труд!». Главным лозунгом акций протеста станет: «Для всех работающих приморцев – районный коэффициент 30%!» Приморские профсоюзы обратились к председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову с просьбой помочь в сохранении районного коэффициента на уровне 1,3, поскольку предложение о его снижении «привело к острой социальной напряженности в регионе».

Дмитрий Санников

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