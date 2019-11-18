Региональный этап WorldSkills завершился в Приморье

В пятницу, 15 ноября, в Приморье завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Краевой этап престижных международных соревнований помог приморским ребятам не только показать свои навыки и умения, но и, возможно, найти свое призвание. Такое мнение выразил глава региона Олег Кожемяко во время своей поездки в Большой Камень на состязания по сварочному делу, сообщает DEITA.RU.

Состязания по сварочному мастерству проходили на базе Дальневосточного судостроительного колледжа в Большом Камне. Всего в них участвовало семь ребят, которые планируют связать свою будущую деятельности с рабочими специальностями.

Помимо общения с участниками соревнований и конкурсной комиссией, глава региона осмотрел техническое оснащение колледжа, в том числе, имеющееся современное оборудование и учебные тренажеры.

Добиться современного уровня оснащения в этом учебном заведении помогла реализация государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы. В рамках этого проекта в прошлом году на нужды судостроительного колледжа в Большом Камне и двадцати других учреждений среднего профессионального образования было выделено более 241 млн рублей.

Выпускники Дальневосточного судостроительного колледжа сегодня востребованы даже на ведущем судостроительном заводе «Звезда». На верфи трудится около 700 местных ребят, отметил директор колледжа Геннадий Левченко