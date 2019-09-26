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Региональный коэффициент скорректирован в Приморье

26 Сентябрь 2019, 11:38

Владивосток, администрация, АПК, центральная площадь

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании парламента установили коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 2020 год, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о региональном коэффициенте, влияющем на стоимость патента. В соответствии с Налоговым кодексом, размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц от осуществления иностранными гражданами в Российской Федерации трудовой деятельности по найму на основании патента складывается из фиксированного авансового платежа в размере 1 200 рублей в месяц; индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год и индексации на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, который устанавливается законом субъекта Российской Федерации на календарный год.

Как отметил председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галуст Ахоян, на 2019 год в крае был установлен региональный коэффициент 2,1; а авансовый платеж в месяц по патенту в текущем году составляет 4 357, 08 рублей. Принятый депутатами Законодательного Собрания закон устанавливает региональный коэффициент на 2020 год в размере, равном 2,6. По предварительным расчетам авансовый платеж в месяц по патенту в будущем году будет составлять примерно 5,5 тысяч рублей.

Учитывая ежегодный рост количества оформляемых в Приморье патентов (в 2017 году было оформлено 17,1 тыс. патентов, 2018 году уже 18, 7 тысяч патентов, а за 1-е полугодие 2019 года уже более 12, 6 тысяч патентов), прогнозируемое количество оформленных патентов в 2020 году - более 20 тысяч.

Дмитрий Санников

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