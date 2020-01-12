Новости
План Медведева назвали финальной распродажей России
12 Январь 2020, 18:16
Партии Шнура и Дудя могут появиться в российской политике
12 Январь 2020, 17:47
Сильный ветер и снег ждут в Приморье в понедельник
12 Январь 2020, 17:05
Защищать Рунет хотят китайским оборудованием
12 Январь 2020, 16:42
Региональный оператор отказался вывозить мусор
12 Январь 2020, 16:05
Публицист Милен: россияне не готовы к демократии
12 Январь 2020, 15:37
«Денежную» собаку за 2 миллиона продают на Дальнем Востоке
12 Январь 2020, 15:11
«Генералов каменных карьеров» сгоняют с насиженных мест
12 Январь 2020, 14:21
Региональный оператор отказался вывозить мусор
Региональный оператор на юге Кемеровской области самовольно отказался от выполнения своих полномочий, оставив мусор на улицах нескольких городов, сообщает DEITA.RU.
О проблеме заявил в социальных сетях мэр города Киселевска Максим Шкарабейников, который отметил некачественную работу регионального оператора. Мэр признался, что города Прокопьевск, Мыски и Междуреченск были загажены из-за такой работы регоператора. «Мусор разносит ветром по улицам, баки привлекают бездомных животных», - написал у себя в аккаунте соцсети мэр города.
В самой компании самоотвод объяснили тем, что в регионе установлен слишком маленький тариф и компания все время несет убытки. Отметим, что свою деятельность предприятие в качестве регоператора начало в июле 2018 года.
Отметим, что беспроблемно не началась «мусорная реформа» во Владивостоке. С начала 2020 года город начал утопать в мусоре, на что сетовали многие горожане в социальных сетях. Депутат городской Думы Надежда Телелюева предложила посмотреть, как и кого накажут за срыв реформы. А также потребовала перерасчета за вывоз мусора в квитанциях.
Иван Юрьев