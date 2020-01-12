Региональный оператор отказался вывозить мусор

Региональный оператор на юге Кемеровской области самовольно отказался от выполнения своих полномочий, оставив мусор на улицах нескольких городов, сообщает DEITA.RU.

О проблеме заявил в социальных сетях мэр города Киселевска Максим Шкарабейников, который отметил некачественную работу регионального оператора. Мэр признался, что города Прокопьевск, Мыски и Междуреченск были загажены из-за такой работы регоператора. «Мусор разносит ветром по улицам, баки привлекают бездомных животных», - написал у себя в аккаунте соцсети мэр города.

В самой компании самоотвод объяснили тем, что в регионе установлен слишком маленький тариф и компания все время несет убытки. Отметим, что свою деятельность предприятие в качестве регоператора начало в июле 2018 года.

Отметим, что беспроблемно не началась «мусорная реформа» во Владивостоке. С начала 2020 года город начал утопать в мусоре, на что сетовали многие горожане в социальных сетях. Депутат городской Думы Надежда Телелюева предложила посмотреть, как и кого накажут за срыв реформы. А также потребовала перерасчета за вывоз мусора в квитанциях.

Иван Юрьев