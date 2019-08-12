Гала-концерт регионального отборочного тура Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна» состоялся 9 августа во Владивостоке. Все выступления участников были ярки и талантливы. Дети пели, играли на музыкальных инструментах, декламировали стихи и прозу, исполняли сложные номера хореографически-циркового искусства, сообщает DEITA.RU.



Фестиваль «Добрая волна» собирает детей оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных семей. Цель фестиваля помочь ребятам проявить творческие способности, и привлечь внимание общественности к творческой деятельности детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Конкурс проходит в четырёх номинациях: вокал, игра на музыкальных инструментах, сценическое искусство и хореография. В нём принимают участие дети от 6 до 16 лет.





Региональные туры проходят в восьми городах России. В приморской столице отборочный тур прошел во второй раз. Конкурс собрал детей из разных уголков Приморья и из Хабаровска. 30 ребят стали лауреатами. Дети, занявшие первые места в каждой из четырёх номинаций, примут участие в финале конкурса, который пройдёт в ноябре в городе Казани.

В завершении гала-концерта пресс-секретарь фестиваля Мила Ермолаева обратилась ко всем присутствующим с просьбой рассказывать о фестивале больше. Чтобы как можно больше детей находящихся в сложной жизненной ситуации могли в следующем году принять участие в творческой программе, заявить о своих способностях, пообщаться с другими ребятами, найти новых друзей, выступить на сцене и получить поддержку от зрителей.

Фестиваль «Добрая волна» проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторы фестиваля – Академия Игоря Крутого и мэрия Казани.

Мила Ермолаева, на пресс-конференции, состоявшейся перед гала-концертом, поблагодарила Администрацию Приморского края за оказанную поддержку.

Региональные туры фестиваля проходят в городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Севастополь, Курск.

Ирина Павленко

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