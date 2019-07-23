Настало время, когда можно не разбираться в тонкостях того или иного тарифа интернет-провайдера. Компании сами сделают индивидуальное предложение для предпринимателей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.

В нынешний век цифровых технологий уже сложно вспомнить те времена, когда, случайно кликнув на ссылку в кнопочном телефоне, мы боялись проверить баланс средств. Сейчас интернет доступен практически повсеместно. При помощи терминала можно оплатить покупки, продавцы пользуются онлайн-кассами, даже записаться на маникюр можно при помощи приложения на смартфоне. Поэтому для предпринимателей особенно актуальной будет новая услуга.

Региональный портал электронных услуг Приморского края позволяет предпринимателям оставить заявку на подключение к сети Internet. Сделать это можно буквально в несколько кликов на сайте pu.primorsky.ru. Необходимо зарегистрироваться на портале, причём для этого вполне подойдут данные с сайта госуслуг. После процедуры регистрации останется сделать пару кликов и ждать предложение, которое будет составлено сообразно запросам конкретного абонента.

Примечательно, что самому не придётся выбирать того или иного провайдера – заявка поступит сразу в несколько компаний. На данный момент доступно 4 компании-провайдера, в дальнейшем список будет расширен. Отметим, что работа ведется в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

Софья Корф