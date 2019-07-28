Из пенсий пожилых жителей Саратовской области принудительно списывают долги по оплате за капитальный ремонт, сообщает DEITA.RU.

Казалось бы, ничего удивительного: не платишь по счетам, плати по долгам. Однако все не так просто в Саратовской области. Согласно региональному закону, гражданам старше 80 лет положена компенсация оплаты капремонта. В виду слабой осведомленности, старики, узнав о такой льготе, просто-напросто перестали платить по счетам, в результате чего и образовался внушительный долг.

Как пояснил народный избранник областной думы Леонид Писной, речь идет не о том, что можно не платить за капитальный ремонт, а о том, что потом эти средства можно вернуть. «Пожилые люди этот закон поняли по-своему», — цитирует РГ Писного.