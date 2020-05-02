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Региональным чиновникам запретили материться
Кодекс чиновника приняли на Сахалине
Губернатор Сахалинской области подписал кодекс этики для сотрудников правительства Сахалинской области, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ИА Sakh.com.
В документе четыре пункта, которые регулируют отношения между чиновниками, прописывают их этическое поведение, прописана миссия правительства региона и как необходимо общаться со СМИ. Исполнение кодекса не обязательно, однако в нем прописаны основные моральные ценности, принятые в России – проявлять уважение, бороться с коррупцией, не обращаться на «ты», запрет на использование служебного транспорта в личных целях.
В кодексе прописано семь добродетелей, благодаря которым Сахалин хотят вывести в лидеры среди субъектов ДФО. Кроме этого чиновникам прописали в чем необходимо ходить на работу.
Отдельно прописано взаимоотношение чиновников со средствами массовой информации. Так, госслужащим запрещено «сливать» информацию, оценить эффективность правительства и допускать грубости.
За нарушение кодекса никакого наказания в отношении чиновников не последует, если только ими не будет нарушено законодательство страны. Отметим, что ранее в Росатоме, где работал Валерий Лимаренко, существовал подобный кодекс для сотрудников предприятия.