Регионам могут увеличить срок кредитов

Депутаты Ставропольской думы предложили увеличить срок оказания услуг по предоставлению кредитных средств местным бюджетам с 36 до 60 месяцев, сообщает ИА DEITA.RU.

Инициатива касается предоставления кредитов бюджетам городов и сельских территорий из казны муниципальных районов, а также местным бюджетам из средств регионального бюджета.

Инициатива обусловлена экономической обстановкой в российских регионах, и в целом в государстве, которая сложилась в последние несколько лет. Так, законотворцы отмечают, что муниципальные образования формируют и утверждают местные бюджеты с дефицитом, который финансируется, по обыкновению, за счёт банковских кредитов, пишет «Парламентская газета». А сбалансированность бюджетов и долговая устойчивость российских регионов в большой степени зависят от тех же показателей муниципальных образований, расположенных на их территориях.

Мера позволит сократить часть негативных тенденций – замедлить рост муниципального долга, снизить объёмы коммерческих заимствований, и расходы для их обслуживания, убеждены депутаты, разработавшие инициативу. Это позволит муниципальным образованиям обеспечить плавный переход от дефицита к профициту бюджетов.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме на одном из майских пленарных заседаний.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось, что россиянам позволять проходить процедуру банкротства в обход судов. Это касается физических лиц, которые должны кредитным или микрофинансовым организациям крупные суммы денег. Нововведение предполагает, что с россиянина снимут обязательства получения решения суда, чтобы быть признанным банкротом. В случае принятия, мера коснётся тех лиц, долг которых составляет свыше пятидесяти тысяч рублей и не достигает пятисот тысяч рублей, в случае, если имущества для изъятия не будет обнаружено.