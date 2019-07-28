Зарплата врачей в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах превышает 188 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такие данные озвучил Росстат.
В первом полугодии 2019 года средняя заработная плата медиков, имеющих высшее образование, составляет 79 тысяч 200 рублей.
Заработную плату выше среднероссийской в два и более раз могут позволить себе платить не многие регионы, в их числе Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский край и Москва.
|Ненецкого автономного округа
|171,7 тысячи рублей
|Сахалинская область
|155,1 тысячи рублей
|Магаданская область
|152,9 тысячи рублей
|Москва
|143,5 тысячи рублей
|Камчатский край
|136,4 тысячи рублей
Ранее прошла информация о том, что главный врач страны разозлил президента Владимира Путина. Главу государства шокировало известие о зарплате некоторых докторов, которые получают заработную плату 11 тысяч 280 рублей. Путин уверен, что, несмотря на существование закона, его стараются максимально обойти.
Екатерина Брязгунова