Зарплата врачей в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах превышает 188 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такие данные озвучил Росстат.

В первом полугодии 2019 года средняя заработная плата медиков, имеющих высшее образование, составляет 79 тысяч 200 рублей.

Заработную плату выше среднероссийской в два и более раз могут позволить себе платить не многие регионы, в их числе Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский край и Москва.