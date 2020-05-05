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Регионы могут не платить по бюджетным кредитам – Кабмин
Такое решение приняли в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией
График выплат по бюджетным кредитам был скорректирован с учетом пандемии коронавируса в России, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно постановлению с подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованному на сайте Кабинета Министров, регионы полностью освобождаются от выплаты долга на весь 2020 год.
В период с 2021 по 2024 год субъекты будут платить по 5% от общей задолженности за год. Далее пять лет – с 2025 по 2029 год – будут платить остаток в равных долях – с возможностью погасить досрочно при возможности.
Освободившиеся средства субъекты могут потратить на борьбу с пандемией на своей территории, либо компенсировать снизившиеся доходы.