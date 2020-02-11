telegr wh call

Новости

Придавило многотонным редуктором: Бригадира осудят за искалеченного работника

11 Февраль 2020, 13:00

Семейным дебоширам может грозить 15 суток ареста

11 Февраль 2020, 12:45

В Правительстве Приморья рассказали, как сделать перерасчет за мусор

11 Февраль 2020, 12:20

«На несколько дней придет весна» - Борис Кубай о погоде на неделю

11 Февраль 2020, 12:15

Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель

11 Февраль 2020, 12:00

Хабаровский край выделил деньги на проект жилого комплекса в Комсомольске-на-Амуре

11 Февраль 2020, 11:59

Стало известно, какие вузы начнут закрывать в России

11 Февраль 2020, 11:45

Хабаровские электрические сети снизили потери почти на 18 млн киловатт-часов

11 Февраль 2020, 11:41

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель

маска

В приграничных районах введён обязательный карантин

Роспотребнадзор обязал глав Приморья, Хабаровского и Забайкальского края, а также Еврейской и Амурской областей обеспечить пребывание всех граждан Китая, приезжающих в на их территорию с видом на жительство, в условиях двух недельного карантина.

Для этого власти должны организовать специальные пункты, в которых будут содержаться иностранные граждане из КНР. Главным условием их пребывания в подобных пунктах станет круглосуточное медицинское наблюдение. 

Предполагается, что данная мера будет способствовать предотвращению попадания опасного китайского коронавируса в Россию.

Читайте также:

Китай сообщил о вспышке ещё одной эпидемии

Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Юрист сказал, как магазины обманывают пенсионеров

Дмитрий Шевченко

Популярное

Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

Машину разорвало на части на улице Владивостока

Поведение автохама на внедорожнике обсуждают во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...