Новости
Придавило многотонным редуктором: Бригадира осудят за искалеченного работника
11 Февраль 2020, 13:00
Семейным дебоширам может грозить 15 суток ареста
11 Февраль 2020, 12:45
В Правительстве Приморья рассказали, как сделать перерасчет за мусор
11 Февраль 2020, 12:20
«На несколько дней придет весна» - Борис Кубай о погоде на неделю
11 Февраль 2020, 12:15
Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель
11 Февраль 2020, 12:00
Хабаровский край выделил деньги на проект жилого комплекса в Комсомольске-на-Амуре
11 Февраль 2020, 11:59
Стало известно, какие вузы начнут закрывать в России
11 Февраль 2020, 11:45
Хабаровские электрические сети снизили потери почти на 18 млн киловатт-часов
11 Февраль 2020, 11:41
Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель
В приграничных районах введён обязательный карантин
Роспотребнадзор обязал глав Приморья, Хабаровского и Забайкальского края, а также Еврейской и Амурской областей обеспечить пребывание всех граждан Китая, приезжающих в на их территорию с видом на жительство, в условиях двух недельного карантина.
Для этого власти должны организовать специальные пункты, в которых будут содержаться иностранные граждане из КНР. Главным условием их пребывания в подобных пунктах станет круглосуточное медицинское наблюдение.
Предполагается, что данная мера будет способствовать предотвращению попадания опасного китайского коронавируса в Россию.