Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель

Роспотребнадзор обязал глав Приморья, Хабаровского и Забайкальского края, а также Еврейской и Амурской областей обеспечить пребывание всех граждан Китая, приезжающих в на их территорию с видом на жительство, в условиях двух недельного карантина.

Для этого власти должны организовать специальные пункты, в которых будут содержаться иностранные граждане из КНР. Главным условием их пребывания в подобных пунктах станет круглосуточное медицинское наблюдение.

Предполагается, что данная мера будет способствовать предотвращению попадания опасного китайского коронавируса в Россию.