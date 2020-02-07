Регионы с наибольшим дефицитом врачей назвал Росстат

Регионы, где наиболее остро стоит проблема дефицита врачей, впервые назвали в Росстате, сообщает ИА DEITA.RU. По состоянию на конец 2018 год, свободными оставались порядка пятидесяти тысяч вакансий врачей по всей России, и ещё столько же вакансий среднего медперсонала.

Камчатский край стал лидером по количеству открытых вакансий врачей, как отмечает «РБК». Медучреждения Камчатки требовали закрыть нехватку порядка одной пятой вакансий врачей, фельдшеров и медсестёр. Стоит отметить, что выплаты по программе «Земский доктор» стимулируют врачей в регионе работать в сёлах и небольших городах.

«Серебро» по дефициту кадров в медицинских учреждениях досталось Смоленской области. На момент исследования незакрытыми оставалось порядка 18% вакансий в субъекте. В 2019 году в регионе не хватало свыше пятисот врачей и более 800 человек среднего медперсонала.

Псковская область закрывает тройку лидеров регионов с дефицитом врачей. В 2018 году в области открытыми оставались 16% вакансий - свыше двух тысяч ставок как врачей, так и среднего медперсонала. По состоянию на декабрь прошлого года – данное количество сократилось до тысячи вакансий.

Как отмечает «РБК», на конец 2019 года в указанных регионах кадровый дефицит в сфере здравоохранения по-прежнему отмечается.

Эксперты связывают ситуацию с низкой оплатой труда врачей, а также высокой нагрузкой на одного сотрудника.

Что касается Приморского края, в регионе с 2020 года в лучшую сторону изменится оплата труда врачей. Работа по улучшению зарплат началась заблаговременно – ещё с начала 2019 года. На данный момент, согласно информации на официальном сайте правительства Приморского края, окладная часть зарплаты врачей значительно увеличена. Если увеличен оклад, соответственно все надбавки лишь увеличат конечную зарплату медиков. Размер надбавок, в свою очередь, также увеличен – в большинстве подведомственных региональному Минздраву учреждений районный коэффициент составит порядка 20%. Благодаря этому оклад у каждого работника вырастет не менее чем на 10%, а в целом зарплата увеличится более чем на три процента. Кроме того, отмечается, что в некоторых медучреждениях края окладная часть увеличится от 80 до 100%.