Власти придумали новый способ взаимодействия субъектов, сообщает DEITA.RU.

С сегодняшнего дня, 13 августа, вступает в силу закон о "горизонтальных субсидиях", согласно которому можно будет передавать денежные средства от региона к региону и от муниципалитета к муниципалитету.



Ранее в России субсидии могли быть только вертикальными и передавались только на уровень ниже. Теперь регионы и муниципалитеты смогут перечислять друг другу деньги на выполнение задач местного значения.

При этом, как подчеркнули законотворцы, лучшие муниципальные образования получат финансовое поощрение за свою работу.

Дополнительные деньги будут перечисляться муниципалитетам, которые лучше всего справляются с организацией управления и решением вопросов местного значения.

Дмитрий Шевченко