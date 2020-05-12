Регионы смогут занимать больше денег

Руководство субъектов России сможет брать взаймы большие по размеру кредиты, чем прежде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года распорядился президент России Владимир Путин.

Срок исполнения поручения — 20 мая. Ответственным за его осуществление назначен глава российского правительства Михаил Мишустин.

Дополнительные финансовые средства могут понадобиться регионам России на реализацию мер по выходу из кризиса, обусловленного распространением коронавирусной инфекции.