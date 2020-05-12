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Приморский краевой суд возобновил слушание дел и материалов всех категорий
12 Май 2020, 10:28
Аэрофлот перестанет кормить летящих в Москву и обратно дальневосточных пассажиров
12 Май 2020, 09:45
Регионы смогут занимать больше денег
12 Май 2020, 09:15
Правила безопасных онлайн-покупок озвучил Роспотребнадзор
12 Май 2020, 08:15
Стало известно, когда отскочит курс рубля
12 Май 2020, 07:15
Раскрыт новый способ передачи коронавируса
12 Май 2020, 06:15
Угроза рядом: в Сети активизировались мошенники
12 Май 2020, 05:15
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12 Май 2020, 04:15
Регионы смогут занимать больше денег
Решение об этом принято на самом высоком уровне
Руководство субъектов России сможет брать взаймы большие по размеру кредиты, чем прежде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года распорядился президент России Владимир Путин.
Срок исполнения поручения — 20 мая. Ответственным за его осуществление назначен глава российского правительства Михаил Мишустин.
Дополнительные финансовые средства могут понадобиться регионам России на реализацию мер по выходу из кризиса, обусловленного распространением коронавирусной инфекции.