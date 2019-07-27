В августе новая строка появится в квитанции ЖКХ сразу в семи российских регионах, сообщает DEITA.RU. Закон о страховании жилья от ЧС вступит в силу 4 августа текущего года. Еще в 2018 году он был принят Государственной Думой.

Так, в пилотный проект, который обсуждается с 2015 года, вступили сразу семь российских регионов. Речь идет о Московской, Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Тверской и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что платеж по страхованию будет добровольный. В случае наступления ЧС те граждане, которые страховали свое жилье, все равно получат соцвыплаты от бюджетов различных уровней. Они смогут претендовать на получение недвижимости, но главное — планируется вводить бонусы для тех, кто будет страховать жилье.

Жительница Владивостока Жанна рассказала о том, что уже не первый год страхует свою квартиру, в том числе от ЧС и собственную гражданскую ответственностью. «Вы знаете, я боюсь. Я очень боюсь, что у меня старые сантехники плохо трубы сделали, меня не будет дома, и они лопнут… И что мне с этим делать? Я живу на третьем этаже подо мною ремонт на три миллиона… Как я с соседом расплачиваться буду? А про наши ЧС, взрывы газа и так далее я, вообще, молчу», — говорит Жанна.

Екатерина Брязгунова