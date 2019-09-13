Регулярная сдача анализов и ее важность

Очень часто беспокоиться о своем здоровье человек начинает только после обнаружения заболеваний, сообщает DEITA.RU. Но, как известно, справиться с болезнью гораздо сложнее, чем ее предотвратить. Поэтому медики настоятельно советуют не пренебрегать правилами здорового образа жизни, регулярно проходить медосмотры и сдавать ряд обязательных анализов.

Множество заболеваний на первых порах не имеют клинических проявлений. Человек чувствует себя активным и здоровым, теряя время, которое иногда является решающим фактором в борьбе за жизнь. Поэтому хотя бы раз в год необходимо посетить врача и пройти необходимые осмотры. Некоторые анализы стоит сдавать чаще, желательно каждый раз после незащищенного полового акта с новым партнером. Стандартные проверки достаточно проводить ежегодно.

Проходя медицинский осмотр, пациент получает подробную информацию о своем здоровье, выявляет слабые стороны и получает рекомендации по исправлению ситуации. Минимальный набор обязательных проверок для каждого – это общий анализ крови и мочи. Они помогут врачу обнаружить наличие инфекций, воспалений, скрытых кровотечений, а также проблем с мочевыделительной системой. В частности, таким образом можно своевременно выявить сахарный диабет, уретрит, цистит и множество других неприятных заболеваний.

Кроме того, в современном мире всегда следует помнить о рисках заболевания ВИЧ и гепатитом. В случае наличия плохой наследственности не стоит забывать о регулярной проверке на онкомаркеры и гликированный гемоглобин. Оценить состояние печени и почек поможет биохимический анализ крови.

Отметим, что весомую роль играет и качество выполнения анализов, которое нередко оказывается невысоким. В таком случае высок риск получить недостоверный результат. Поэтому, решая зппп где сдать, либо другие типы анализов, следует отдавать предпочтение лабораториям с хорошей репутацией и современным оборудованием. Сегодня в стране действует множество частных медицинских центров, предоставляющих соответствующие услуги. В отличие от государственных клиник сдача анализов здесь гораздо более комфортна для пациентов, всегда есть возможность записаться на удобное время и к нужному специалисту, а результаты получить значительно быстрее.

Михаил Светлов