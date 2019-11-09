Рейд ГИБДД объявлен по всей стране

В крупных российских городах пройдум массовые проверки водителей на соблюдение правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

МВД объявили очередной рейд ДПС в крупных российских городах. Об этом сообщает tvojauto.ru. Как пишет издание, проверять гаишники будут соблюдение различных правил.

Прежде всего, так как рейд пройдет до конца выходных, инспекторы будут выявлять пьяных за рулем. Также проверки направлены на выявление непристегнутых водителей – ведь в последнее время многие забывают пристегнуть ремень.

Кроме того, опасаться стоит и тем, кто забыл продлить свой полис ОСАГО. Одна из задач для инспекторов – контролировать наличие страховки.

Елена Миронова