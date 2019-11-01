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Рейд «Шторм»: инспекторы ГИБДД будут прятаться, чтобы штрафовать

ГИБДД

Особое внимание будут уделять пьяным и тем, кто любит объезжать пробки, сообщает DEITA.RU.

Во всех крупных городах России в ближайшие дни – до субботы включительно – пройдет рейд ГИБДД «Шторм». Сообщается, что его главное отличие от предыдущих в том, что инспекторы будут делать скрытые засады.

Особое внимание в ходе рейда уделят следующим нарушениям:

- не пропуск пешеходов

- выезд на встречную полосу

- проезд на красный свет

- парковка в неположенных местах

Кроме того, любителям выпить или объехать пробку по встречке стоит быть осторожными: инспекторы будут искать и таких водителей.

Елена Миронова

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