Пассажиры вынуждены ждать почти сутки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Воздушные гавани Москвы и Санкт-Петербурга в последние дни огорчают тысячи пассажиров. За это время в аэропортах двух городов произошло почти 50 задержек различных рейсов, как внутрироссийских, так и направляющихся за рубеж.

Сегодня, 6 сентября, произошёл очередной такой случай, который выбивается из череды подобных. Дело в том, что ещё 18 часов назад из Пулково в Санкт-Петеребурге должен был вылететь самолёт в Тунис в город Монастир, однако этого до сих пор не произошло.

Пассажиры вынуждены ждать уже почти сутки своего вылета. Компания Tunis Air, которая совершает рейс, назначила следующее время вылета в 21.50 по местному времени.

Ранее сообщалось о том, что один и тот же самолёт российских авиалиний запрашивал разрешение на экстренную посадку дважды за одни сутки.

Дмитрий Шевченко