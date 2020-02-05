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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Рейсовый автобус пострадал в жестком ДТП на мосту

ДТП

Жесткое ДТП произошло в Заводском Приморского края. На мосту столкнулись КАМАЗ, рейсовый автобус и легковое авто, сообщает ИА DEITA.RU.

Очевидцы прислали в редакцию фото и видео происшествия, которое уже распространяется по краевым автопабликам.

Подробности аварии пока неизвестны – видно, что грузовик врезался в малолитражку, отчего небольшое авто развернуло перпендикулярно мосту. Автобус, очевидно, задело при ударе легковой машины.

О пострадавших и причинах ДТП пока не сообщается. 

Напомним, что краевая ГИБДД неоднократно отмечала необходимость соблюдать ПДД, особенно на сложных участках дороги, требующих особенной бдительности при их пересечении.

Кстати, недавно ведомство организовывало специальные рейды, которые в том числе проверяли водителей грузовых авто и пассажирских автобусов. 

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