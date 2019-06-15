Новый рейтинг доверия российским политикам появился в Сети, сообщает DEITA.RU. ВЦИОМ обнародовал результаты.

Россияне высказали свое мнение в вопросе доверия президенту страны Владимиру Путину. Одобряют его деятельность 64,2 процента голосовавших. Конкретно о доверии к президенту РФ сказали 71,7 респондентов.

Что касается премьер-министра РФ Дмитрию Медведеву выразили доверие 37,8 процента граждан, возглавляющему ЛДПР Владимиру Жириновскому сумели довериться 34,1 процента россиян. Стоящему во главе КПРФ Геннадию Зюганову могут поверить из всех граждан 33,7 процента, а возглавившему «Справедливую Россию» Сергею Миронову согласны доверять 26,6 процента россиян.

В целом обнаружилось, что рейтинг доверия возглавил Путин, имея 31,1 процента голосов. Второе место досталось министру обороны РФ Сергею Шойгу с 13,2 процента, и третье министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому отдали голоса 11,4 процента участвовавших.

Добавим, что в мае рейтинг Путина рухнул до исторического минимума 31,7 процента, чего не случалось с 2006 года.

Анастасия Туркова

