Водителей предупреждают об осложнении дорожной ситуации, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы и представители оперативных служб продолжают делиться данными об обстановке на дорогах края после прошедшего ночью ливня.

Затруднения наблюдаются сразу на нескольких участках. Так, например, в районе аэропорта Кневичи большая пробка из-за огромных луж на дороге.

Отрезана от связи с федеральной дорогой станция Угольная. В сёлах Новая Москва и Казанка по дорогам текут настоящие реки, которые могут форсировать лишь проходимые машины.

Также ограничен проезд в сторону Партизанска в районе своротки на село Хмельницкое.

Тем временем многострадальный участок на пути в Смоляниново, по сообщения очевидцев, уже не представляет прежней опасности, т.к. накануне здесь была налажена переправа.

DEITA.RU продолжает следить за дорожной обстановкой.

Дмитрий Шевченко