"Река на дороге": ливень ограничил движение по краю
Водителей предупреждают об осложнении дорожной ситуации, сообщает DEITA.RU.
Очевидцы и представители оперативных служб продолжают делиться данными об обстановке на дорогах края после прошедшего ночью ливня.
Затруднения наблюдаются сразу на нескольких участках. Так, например, в районе аэропорта Кневичи большая пробка из-за огромных луж на дороге.
Отрезана от связи с федеральной дорогой станция Угольная. В сёлах Новая Москва и Казанка по дорогам текут настоящие реки, которые могут форсировать лишь проходимые машины.
Также ограничен проезд в сторону Партизанска в районе своротки на село Хмельницкое.
Тем временем многострадальный участок на пути в Смоляниново, по сообщения очевидцев, уже не представляет прежней опасности, т.к. накануне здесь была налажена переправа.
DEITA.RU продолжает следить за дорожной обстановкой.
Дмитрий Шевченко