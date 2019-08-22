Дикие звери кошмарят жителей Камчатки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ИА REGNUM.

Жители посёлка Озёрновский Усть-Большерецкого района Камчаткого края обратились в редакцию с просьбой рассказать о том, что из-за произвола местных рыбопромышленников страдают не только голодные медведи, но и люди, которых эти медведи начинают терроризировать.

По словам обратившихся, власти населённого пункта обеспокоены лишь прикрытием интересов крупного бизнеса, который делает большие деньги на добыче морских ресурсов. При этом, со слов местных жителей, некоторым депутатам, занимающимся рыбным промыслом, совершенно нет дела до проблем зверей и граждан.

Проблема состоит в том, что нехватка рыбы в местных водоёмах заставляет медведей выходить к людям в поисках пропитания. Из-за их небывалого наплыва и одичалости, с которой они перестают бояться человека, жители не могут выйти спокойно на улицу и вынуждены заниматься отстрелом животных.

Однако, по словам местных, ситуация может достичь небывалых масштабов ближе к зиме, когда медведи, не нагуляв достаточного количества жира, не смогут лечь в спячку. Такая ситуация породит толпы шатунов, которые будут разбредаться по всей округе.

"Медведи будут убивать людей, люди — медведей. Уже вон за последнюю неделю их, наверное, штук 15 застрелили", — написали в редакцию граждане.

Как добавляют жители посёлка Озёрновский, всё это происходит на фоне того, как местный бизнес, скрестившись с местной властью, монополизировал использование рек с рыбой, отвадив от них и тех, кто здесь проживает, и медведей, которым больше негде питаться, кроме как в тамошних реках.

По мнению депутата Заксобрания Камчатки Михаила Пучковского, исходя из сложившейся обстановки, невозможно дать прогноз относительно того, во что выльется такая ситуация в итоге.

"Ситуация с медведями — ужасающая. Спрогнозировать её невозможно", — отмечает Пучковский.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в районе Озёрновского медведь загрыз человека, работника одного из местных производств. Также сообщения о нападении медведей на людей в последнее время приходили и из других мест Дальнего Востока: Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Сахалина.

Дмитрий Шевченко