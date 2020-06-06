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Рекламу перед кино хотят сократить до 10 минут

кино

Проект пока не получил одобрения

В Госдуму внесена инициатива о сокращении рекламного блока перед киносеансами до 10 минут, сообщает ИА DEITA.RU.

Идея поставить рекламу в жесткие рамки принадлежит депутатам Заксобрания Санкт-Петербурга. По словам авторов инициативы, такие поправки необходимы для защиты прав потребителей, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, отмечают законодатели, закон положительно скажется на дисциплине в области распространения рекламы. Также он станет превентивной мерой в отношении навязывания рекламы во время киносеанса.

При этом профильная комиссия правительства России законопроект не поддержала. Это обосновали тем, что после уменьшения рекламы понизятся доходы прокатчиков, а значит, уменьшатся налоги от них и вырастет стоимость билета для зрителей. Также вопросы вызвала длительность разрешенного блока, так как обоснования именно этой цифры не было.

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