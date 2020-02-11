Рекламу перед показом фильмов хотят ограничить в Госдуме

Группа депутатов выдвинула инициативу внести корректировки в закон «О рекламе», ограничивающие показ рекламных роликов перед показом фильма в кинотеатрах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

Как показывает практика, общего лимита времени показа трейлеров перед самим фильмом нет. Каждый кинотеатр сам устанавливает это время, и в результате «рекламная пауза» может длиться от 15 до 30 минут или отсутствовать полностью, что также вводит в заблуждение посетителей кинотеатров. К тому же о желании потребителей смотреть эту рекламу никто не интересуется, а значит, навязывает просмотр против их воли.

В связи с этим, авторы инициативы предлагают установить временной лимит рекламы, отталкиваясь от возрастной категории потребителей. То есть, перед демонстрацией сеанса категории 0+ длительность рекламы не должна превышать 5 минут, для категории 6+ лимит должен составлять не более 7 минут, а для фильмов категории 12+ и выше показ рекламы ограничивается 10 минутами.

Однако эксперты считают, что такая идея требует особой проработки с точки зрения экономического вопроса. Ведь большая часть прибыли кинотеатров идет именно с показа рекламы, а 50% от продажи билетов отдается дистрибьюторам. К тому же в последнее время наблюдается спад интереса потребителей к посещению кинотеатров, многие просто дожидаются бесплатного показа по телевизору или скачивать фильмы из сети Интернет.

Принятие такой поправки может существенно ударить по доходу кинотеатров, и они будут вынуждены поднять цены на билеты. В таком случае стоит задуматься, что будет лучше для потребителя: купить билеты по выгодной цене и посмотреть рекламу чуть дольше или ограничиться 10-минутным просмотром, но за большую цену.