Рекомендации по здоровому питанию предлагают разработать в Госдуме

Письмо на имя главы Минздрава России отправил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, сообщает ИА DEITA.RU. Борис Менделевич в письме Михаилу Мурашко предложил заняться разработкой клинических рекомендаций по здоровому питанию.

Парламентарий считает, что у россиян имеется фундаментальной представление о том, что можно назвать здоровым питанием, а что нет. Однако понятие является весьма широким и имеет множество нюансов. Так, например, даже здоровая пища при неправильной термической обработке, или при переедании может принести лишь вред.

Утверждение рекомендаций позволит и производителям продуктов маркировать товары. Эксперты, которые имеют большие познания в медицине, как никто другой смогут сформировать модель здорового питания.

Тем временем в сети можно обнаружить комментарии россиян, которых инициатива, мягко говоря, не впечатлила.

«ГОСТы убрали, теперь про здоровое питание вспомнили. Откройте книги 60-70 годов «О вкусной и здоровой пище». Там уже все составили. Начинай все сначала и выделяй бюджет на составление составленного очередному институту составлений»

«А может быть для начала привести в порядок производителей пищевой продукции? Чтобы колбаса делалась из мяса, а творог из молока, а не по техническому условию какого-нибудь ООО. Чтобы соки были натуральными и по нормальной цене, чтобы полуфабрикаты (пельмени и котлеты в заморозке) были из мяса и не содержали ГМО и пальмового масла. Может стоит с этого начать, чтобы питание было действительно здоровым?»

«Здоровое питание здорово стоит. А вот макарошки...»

«Да, распишите, пожалуйста: здоровое питание для пенсионера, здоровое питание для депутата...»

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что возвращение государственных стандартов для производства продукции позволит повлиять на ситуацию с продуктами в стране в лучшую сторону.