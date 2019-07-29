От специалистов Федеральной резервной системы США зависит, установит ли рубль рекорд падения нынешнего лета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

По оценке экспертов Международного финансового центра, рубль продолжит своё падение и установит рекорд этого лета. Падение рубля зависит от процентных ставок ФРС США. Заседание федерального резерва намечено на начало текущей недели, его итоги будут оглашены в среду. Предположительно произойдёт снижение ставки на 0,25 пункта. Однако подобного может и не произойти, для этого есть все основания. Если снижения ставки не случится, доллар укрепит свои позиции. Следовательно, рубль по отношению к «зелёной» валюте ещё больше упадёт.

Таким образом, по оценкам экспертов рубль приблизится к показателям 64,20, что и станет минимальным показателем лета – 2019.

Напомним, ранее российский эксперт Дмитрий Бабин выражал опасения, что российскую валюту в августе ожидает ослабление.

Софья Корф