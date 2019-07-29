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Источник изображения: Сергей Трэйне

От специалистов Федеральной резервной системы США зависит, установит ли рубль рекорд падения нынешнего лета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

По оценке экспертов Международного финансового центра, рубль продолжит своё падение и установит рекорд этого лета. Падение рубля зависит от процентных ставок ФРС США. Заседание федерального резерва намечено на начало текущей недели, его итоги будут оглашены в среду. Предположительно произойдёт снижение ставки на 0,25 пункта. Однако подобного может и не произойти, для этого есть все основания. Если снижения ставки не случится, доллар укрепит свои позиции. Следовательно, рубль по отношению к «зелёной» валюте ещё больше упадёт.

Таким образом, по оценкам экспертов рубль приблизится к показателям 64,20, что и станет минимальным показателем лета – 2019.

Напомним, ранее российский эксперт Дмитрий Бабин выражал опасения, что российскую валюту в августе ожидает ослабление.

Софья Корф

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