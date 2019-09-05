Август 2019 года стал особенно успешным и плодотворным для ОАО «Владивостоксий морской рыбный порт». Порт установил исторический рекорд по грузообороту контейнерных грузов, сообщает DEITA.RU.

Абсолютный рекорд грузооборота контейнерного терминала порта за август 2019 года составляет 24 116 ДФЭ, что на 38% превышает аналогичный показатель прошлого года. Общий грузооборот контейнеров за 8 месяцев 2019года составил 154 261 ДФЭ (+37% к 2018 г.)

«Высоких результатов удалось достичь благодаря комплексу управленческих решений и правильно подобранной стратегии развития. Модернизация портовой инфраструктуры и портовых мощностей при обработке контейнеров не только позволяет принимать суда повышенной грузовместимости, но и увеличивать скорость их обслуживания», - прокомментировал положительные результаты работы генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр Шевченко.

Для улучшения качества сервиса ОАО «Владморрыбпорт» дополнительно принимает и отправляет грузы по железной дороге через «сухой» контейнерный терминал ЗАО «Пасифик Интермодал Контейнер» площадью 70 000 квадратных метров, общей длиной ж/д путей 7 500 м, с возможностью единовременного накопления контейнеров до 2500 ДФЭ. Терминал связан с портом широкополостной объездной дорогой, а автопарк, в лице резидента Свободного порта Владивосток ООО «Терминал Авто-ВМРП», осуществляет перемещение контейнеров между сухим и морским терминалами и доставку грузов «до двери».

В настоящее время на мировом рынке продолжает активно развиваться процесс контейнеризации. В связи с транспортно-географическим положением российской транспортной системы, а также современным геополитическим положением, в портах Российской Федерации также наблюдается положительная динамика контейнерооборота.

Контейнерный терминал ОАО «Владморрыбпорт» сегодня - это современный комплекс, специализирующийся на перевалке контейнерных и генеральных грузов каботажных и экспортно-импортных линий с техническими возможностями перевалки более 250 000 ДФЭ в год.

Михаил Светлов