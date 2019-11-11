Рекордное количество дворов благоустроено в столице Приморья

К концу года городская среда Владивостока станет более комфортной и благоустроенной, чем в раньше. Речь идёт о реализации краевой программы «1000 дворов» - в 2019 году она возымела небывалый успех – подрядчики починили и благоустроили 361 двор. Это в 17 раз больше, чем в 2018 году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.

В настоящее время рабочие уже успели завершить ремонт на двух сотнях объектов. В планах, оговоренных в контексте программы губернатора Олега Кожемяко – отремонтировать 317 дворов; также сюда включены работы по национальному проекту «Жилье и городская среда». Итого: новеньких дворов в крае станет почти столько же, сколько дней в году.

«Это рекордное количество придомовых территорий, которые благоустраиваются в течение одного года. Никогда раньше данные работы в таком объеме в городе не выполняли», – рассказали специалисты из администрации Дальневосточной столицы.

Елена Пархоменко, будучи вице-губернатором Приморья, отмечает, что абсолютно все объекты (как и виды работ) выбирали жители конкретных районов, улиц и домов. По мнению чиновницы, им – виднее, что у них нужно отремонтировать, что – построить с нуля. Кроме того, согласно пунктам программы 1000 дворов, жители участвовали также и в приемке договоров.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, что программа стартовала по инициативе главы Приморья, Олега Кожемяко – в конце прошлого года. Заявки от жителей края стали ключевым с фактором при создании перечня из 10 сотен дворов, которые должны быть отремонтированы в регионе до 2020 года. Всего на эти цели (как краевую программу, так и вышеупомянутый нацпроект) выделено 1, 850 миллиардf рублей.

Евгений Черемухин