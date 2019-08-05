До конца 2019 года рубль рухнет. Его стоимость превысит 67 рублей, сообщает DEITA.RU.

По мнению экспертов Райффайзенбанка, в конце года ожидается серьезное падение рубля, связанное, в первую очередь, с тем, что инвесторы потеряют всякий интерес к рисковым операциям.

Эксперты уверяют, что это возвращение к так называемому справедливому значению. Проще говоря, совсем недавно российской валюте удалось укрепиться после того, как все разговоры о новых антироссийских санкциях ушли в небытие.

Агентство экономической информации «Прайм» уточняет, что рубль станет чувствительнее к переменам на мировом рынке по ряду причин.

Екатерина Брязгунова