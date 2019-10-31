Рекордное повышение тарифов ожидается в 2020 году

Больше всего тарифы ЖКХ во втором полугодии 2020 года вырастут в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Москве. Максимальное повышение пройдет в Чечне, тарифы подпрыгнут на 6,5 процента, сообщает DEITA.RU.

К такому выводу можно прийти, ознакомившись с распоряжением правительства России от 29 октября. Именно во вторник глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКХ.

Кроме того, выше 4 процентов индексация тарифов пройдет в таких регионах, как Северная Осетия, Республики Тыва и Хакасия, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Забайкальский края, Амурская, Томская, Московская, Новосибирская, Омская и Иркутская области, Кузбасс, а также Еврейская автономия.

Меньше всего цены за услуги ЖКХ возрастут в Ненецком округе. Там ежемесячный платеж увеличится только на 2,4 процента.

Как пояснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, платеж ни в коем случае не должен превышать утвержденный ранее правительством. При этом на каждый вид коммунальной услуги платеж утверждается отдельно. Это делается представителями ФАС.

Отмечается, что по одному ресурсу увеличение может быть значительно больше установленного, а по другому наоборот меньше. Главное, чтобы средняя величина была не выше установленного правительства.

Екатерина Брязгунова