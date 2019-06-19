Цены на бензин за месяц выросли на 17,5 процента, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал на своем официальном сайте Росстат.

По имеющейся информации, рост цен отмечен на отдельные виды нефтепродуктов. Речь идет, в первую очередь, о газовом конденсате, автомобильном бензине и сжиженных пропане и бутане. Стоимость этих видов нефтепродуктов повышена 18; 17,5 и 8, 4 процента соответственно.

Ранее прошла информация о том, что глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил проверить, действительно ли произошел скачек цен на бензин в регионах Дальнего Востока и Сибири. В проблеме предстоит разобраться зампредседателя российского правительства Дмитрию Козаку. Повышение стоимости бензина отмечалось сразу на нескольких заправках.

Напомним, правительство больше не будет сдерживать цены на бензин, в результате чего россияне ожидают серьезное подорожание топлива уже с 1 июля текущего года, которое повлечет за собой удорожание всех товаров первой необходимости, так как в их стоимость традиционно закладывается стоимость доставки.

Екатерина Брязгунова