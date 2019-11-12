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Ремонт 14 улиц в рамках нацпроекта в Надеждинском районе завершен

Сахалин, ремонт дороги, бордюр, мостовая

Сразу в шести населенных пунктах Приморского края закончили ремонт автомобильных дорог. В ходе исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчики только в Надеждинском районе починили в больше 10 километров дорожного полотна, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.

Сейчас, по завершении основных работ, специалисты занимаются приёмкой участков полотна и контролем качества. Дорожно-транспортную инфраструктуру Надеждинского района ремонтировали в Раздольном, Новом, Кипарисово. А также Вольно-Надеждинском, Тавричанке и посёлке Девятый Вал. По словам жителей, ремонта дорог они ждали давно. Однако, по их же заявлениям, проделанная в рамках проекта «БКАД» работа более чем результативна. Наиболее сложные участки дорог, по которым горожане и сельчане возят детей в школы, а сами ездят на работу - теперь в порядке.

Специалисты отмечают, что сами специально выбирали для тотального ремонта самые оживлённые отрезки транспортной инфраструктуры.

Стоит отметить, что проведённые в Надеждинском районе работы – один из многочисленных примеров успешной реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Приморском крае. Так, в 2019-ом году только во Владивостоке отремонтировали 81 километр дорог, а наиболее комплексные работы продолжаются в Артеме и Шкотовском районе.

Евгений Черемухин

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