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Ремонт бумажкой: состояние автобуса возмутило горожан
Видеоролик, наглядно
показывающий состояние городских автобусов, появился в Сети, сообщает DEITA.RU.
Житель Владивостока снял на видео обычную поездку в городском автобусе. Сообщается, что на кадрах запечатлен салон автобуса, двигавшегося по маршруту 60. Видео опубликовано в инстаграм-паблике dpskontrol125rus.
Судя по кадрам, гнилой пол автобуса пытались «починить» с помощью бумаги и клея. Но бумажная заплатка оторвалась, и дыра в полу появилась в автобусе.
Горожане негодуют от такого состояния транспорта:
«И это за 28 рублей!»
Другие нашли такое положение вещей смешным:
«Как в катере – прозрачный пол»
«Можно ногой водителю помогать».
Елена Миронова