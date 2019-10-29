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Ремонт бумажкой: состояние автобуса возмутило горожан

автобус

Видеоролик, наглядно показывающий состояние городских автобусов, появился в Сети, сообщает DEITA.RU.

Житель Владивостока снял на видео обычную поездку в городском автобусе. Сообщается, что на кадрах запечатлен салон автобуса, двигавшегося по маршруту 60. Видео опубликовано в инстаграм-паблике dpskontrol125rus.

Судя по кадрам, гнилой пол автобуса пытались «починить» с помощью бумаги и клея. Но бумажная заплатка оторвалась, и дыра в полу появилась в автобусе.

Горожане негодуют от такого состояния транспорта:

«И это за 28 рублей!»

Другие нашли такое положение вещей смешным:

«Как в катере – прозрачный пол»

«Можно ногой водителю помогать».

Елена Миронова

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